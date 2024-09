F1 | Aston Martin, Stroll: “Sapevamo di non avere alcuna possibilità”

Monza – Gara di sopravvivenza per Lance Stroll a Monza. Il canadese dell’Aston Martin ha tentato la scalata dalla diciassettesima posizione, ma non è purtroppo riuscito a recuperare posizioni e schiodarsi dal fondo della classifica. Alla fine tenta anche il terzo pit-stop, per cercare di fare il giro veloce in gara, ma nulla può contro la forza dei top team e alla fine taglia il traguardo in ultima posizione, la diciannovesima.

Stroll: “Sapevamo di non avere alcuna possibilità”

“Ci aspettavamo questi risultati. Non abbiamo avuto il passo per tutto il weekend e sapevamo che non c’erano molte possibilità dalla diciassettesima posizione. Siamo scesi in pista pronti ad ogni possibilità, che fosse ad una o due soste, ma quando abbiamo visto il degrado gomme abbiamo scelto di fermarci di nuovo. Ci siamo fermati una terza volta per cercar prendere il giro veloce. Sfortunatamente ci mancano le prestazioni di cui abbiamo bisogno”.