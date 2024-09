Mercedes | Russell: “Pessima giornata, non abbiamo più il ritmo per lottare là davanti”

Gran Premio d’Italia difficile per la Mercedes e in particolare per George Russell. Il pilota inglese, partito dalla seconda fila ha chiuso in settima posizione. Il suo scatto al via non è stato male, ma una frenata tardiva alla Prima Variante per evitare Piastri lo ha fatto andare lungo, e per questo motivo ha anche danneggiato la sua ala anteriore. Alla fine della fiera, un risultato certamente deludente e che fa seguito anche a quello di Zandvoort, dimostrazione di come la W15 pare aver fatto un passo indietro rispetto alla concorrenza nelle ultime uscite mondiali.

“Oggi è stata una giornata frustrante – ha ammesso Russell dopo la gara di ieri. Non avevamo il ritmo necessario per competere per il podio, e la mia corsa è stata compromessa già alla prima curva. È deludente, soprattutto considerando tutti gli sforzi fatti dal team durante il weekend. La partenza è stata buona, ma mi sono trovato bloccato nell’aria sporca dietro Piastri. Ho dovuto frenare per evitarlo, danneggiando leggermente l’ala anteriore. Questo ha compromesso il mio primo stint e ci ha fatto perdere tempo al pit stop per sostituire il pezzo rotto. Il nostro passo non è stato forte come quello prima della pausa estiva, né qui né a Zandvoort. Come team, ci impegneremo a capire il motivo e lavoreremo per migliorare. Altre squadre sembrano aver fatto progressi, quindi dovremo lavorare sodo per ritornare al loro livello”.