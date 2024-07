F1 | Alpine, Ocon accusa: “Decisioni sbagliate, mi è stato detto di interrompere il giro veloce”

Aria pesantuccia in Alpine dopo il disastro nelle qualifiche di Silverstone. Sia Ocon che Gasly sono stati esclusi in Q1, avendo concluso rispettivamente la sessione in diciottesima e ventesima posizione. Se per quel che riguarda l’ex Red Bull si sapeva, dato che ha cambiato la power unit e quindi ha accumulato ben 50 posizioni di penalità in griglia, per quel che concerne il suo compagno di squadra e connazionale sono state prese le decisioni peggiori possibili, tant’è che dopo l’eliminazione, lo stesso francese ha avuto da ridire davanti alle telecamere contro gli ingegneri del muretto per avergli detto di non concludere il suo ultimo tentativo e che probabilmente gli avrebbe consentito di passare il taglio.

“È stata una sessione complicata, con la pista che si asciugava e l’interruzione per la bandiera rossa, ma alla fine non abbiamo ottimizzato le nostre qualifiche – ha detto Ocon. Non sono state prese le decisioni giuste al momento giusto e sembravamo sfasati rispetto agli altri, quindi non spingevamo quando probabilmente la pista era nella sua forma migliore. Poi c’è stata un po’ di confusione alla fine quando pensavo che avessimo ancora un giro veloce a disposizione e mi è stato detto di interrompere il tentativo. Alla fine è una giornata frustrante che non abbiamo sfruttato al massimo e che bisogna rivedere. Sarà una gara difficile data la nostra posizione di partenza, ma faremo del nostro meglio per rimontare, soprattutto se il tempo rimarrà con queste condizioni variabili”.

“Sapevamo prima del fine settimana che saremmo partiti dalla 20ma posizione, dato che avremmo dovuto prendere una penalità, ed è positivo che siamo riusciti a toglierla di mezzo – ha dichiarato Gasly. Non è stata una sessione molto emozionante per me: ho fatto un solo giro con le soft, e con il miglioramento delle condizioni della pista non volevamo correre alcun rischio oggi. Per me, il weekend inizierà con la gara, attaccheremo dove possibile e speriamo di riuscire a lottare per tornare tra i primi dieci, così da continuare la nostra serie positiva nelle ultime due gare. Sappiamo anche che le condizioni qui sono molto difficili e abbiamo visto quanto sia facile uscire di pista. Allo stesso tempo, queste condizioni potrebbero rendere la gara piuttosto interessante e potrebbero aiutarci a lottare per risalire e guadagnare posizioni”.