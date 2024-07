Mercedes | Wolff: “Sarà molto difficile rimanere davanti a Norris”

Il sabato di Silverstone è stato incredibile per la Mercedes, la quale torna in prima fila, con due piloti inglesi nello storico tracciato britannico. Russell ha beffato Hamilton per 171 millesimi, e in gara punterà alla seconda vittoria consecutiva. Chiaramente dovrà fare i conti con il compagno di squadra, più determinato che mai a rovinargli la festa, e soprattutto a conquistare la nona vittoria sul circuito di casa. Occhio, ovviamente, alle McLaren, specialmente quella di Norris, indicata da molti, se non tutti, come la miglior macchina di questo weekend, e al solito Verstappen.

“È stato un sabato molto positivo per la squadra – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Ci sono tre motori Mercedes nelle prime posizioni, tutti guidati da piloti inglesi, il che è speciale per il pubblico di Silverstone. Detto questo, oggi non conta molto: dobbiamo fare il lavoro più importante in gara e la McLaren di Lando Norris è sembrata incredibilmente veloce. Tenerlo dietro sarà un compito arduo. La gara potrebbe essere dettata dal degrado delle gomme, quindi dovremo dare il massimo se vogliamo lottare per la vittoria”.

“Negli ultimi mesi siamo stati sulle montagne russe e a volte è stato difficile: venire qui, in uno dei templi degli sport motoristici e conquistare la prima fila è una grande ricompensa per tutti a Brackley e Brixworth. È stato fatto tanto lavoro in tutti i settori per aiutarci a raggiungere questa posizione. Non dobbiamo fermarci qui però: abbiamo ulteriori sviluppi in arrivo e tutti continuano a spingere al massimo”.