F1 | McLaren presenta un reclamo contro la penalità di Norris a Austin

La McLaren ha presentato un reclamo alla FIA, richiedendo la revisione della penalità inflitta a Lando Norris durante il Gran Premio degli Stati Uniti poco meno di cinque giorni fa. Il team di Woking vuole quindi vederci chiaro, ritenendo la manovra dell’inglese dovuta per via della mossa di Verstappen, il quale ha evidentemente buttato fuori l’avversario nonostante avesse un vantaggio all’apex della curva, ma al tempo stesso, il pilota britannico ha superato Max da fuori pista. Una situazione che rimane borderline, e che i giudici del Gran Premio di Città del Messico saranno chiamati a revisionare attorno alle 14:30 ora locale.

Il rappresentante della squadra – si legge nella nota della FIA – è obbligato a partecipare a una videoconferenza con gli Steward il 25 ottobre 2024 alle 14:30 ora locale del Messico, in relazione alla questione sopra menzionata. Eventuali altre “parti interessate” possono richiedere il permesso agli Steward per partecipare all’udienza. Si informa che l’udienza sarà suddivisa in due fasi. Nella prima verranno esaminate le prove riguardanti l’eventuale presenza di un “nuovo elemento significativo e rilevante che non era disponibile per la parte che richiede la revisione al momento della decisione originale”. Se gli Steward stabiliranno, a loro esclusiva discrezione e in conformità con l’articolo 14.3, che tale elemento esiste, sarà convocata una seconda parte dell’udienza in un momento che sarà definito successivamente.