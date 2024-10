F1 | GP Messico, Perez ammette: “Ho avuto una stagione terribile”

La stagione di Sergio Perez è stata certamente negativa. Il pilota messicano si appresta a vivere il suo Gran Premio di casa, forse l’ultimo della sua carriera con addosso la tuta Red Bull, visto che il biennale firmato qualche mese fa, quasi sicuramente non verrà rispettato per mancanza totale di risultati. Checo stesso non fa mistero di quanto accaduto in questa annata, ammettendo le difficoltà incontrate in pista, anche nel mantenere il passo di Verstappen. Tuttavia, spera di rifarsi nella gara di casa, magari salendo sul podio, un risultato che a suo dire potrebbe cambiargli radicalmente questo 2024, quantomeno sotto l’aspetto mentale e per concludere con dignità un’annata deludente. La pressione è alta, ma l’affetto del pubblico di casa potrebbe dargli quella spinta in più.

“So di aver avuto una stagione molto difficile, direi terribile – ha detto Checo. Era iniziata bene, ma poi è diventata davvero complicata. Per me, ottenere un buon risultato potrebbe cambiare radicalmente la mia stagione, soprattutto a livello personale. Sono pronto a dare tutto per raggiungere questo obiettivo. Mi sento sulla stessa lunghezza d’onda della squadra: stiamo lavorando insieme per risolvere il tutto e abbiamo individuato un grande problema a Monza. Da quel momento, si è capito quale fosse la direzione da seguire e ora la stiamo seguendo, crediamo sia quella giusta. Questa è la Formula 1: a volte i risultati non arrivano subito, ma bisogna tenere la testa bassa, concentrarsi su ciò che possiamo controllare e non preoccuparci troppo del resto”.