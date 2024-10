F1 | Reclamo McLaren, Horner: “Hanno fatto bene a richiederlo”

Città del Messico – Si attende la decisione della FIA dopo la richiesta di revisione della penalità inflitta a Lando Norris da parte della McLaren.

Il team di Woking ha infatti deciso di esercitare il diritto di revisione dopo che la direzione gara ha sanzionato il pilota britannico per quanto accaduto nelle ultime fasi di gara: nella lotta con la Red Bull di Max Verstappen, i due sono finiti entrambi fuori pista, con l’olandese che non sembra lasciare spazio a Norris. E’ Max, però, ad essere davanti all’apex della curva, ma il sorpasso di Norris avviene fuori dai limiti della pista, creando quindi una situazione boarderline.

E’ ancora attesa la decisione dei giudici, che non si sono ancora espressi: se il reclamo dovesse essere accolto la McLaren ne guadagnerebbe un podio e sei punti per la lotta al mondiale. Christian Horner, team principal della squadra di Milton Keynes, non è preoccupato.

“Come avversari, devo dire che è loro diritto chiedere la revisione e hanno fatto bene ad esercitarlo – ha dichiarato il team principal in Messico – non vedo, però, nessuna nuova evidenza. Sarei sorpreso se la cosa portasse ad un esito positivo, ma sono affari loro”.