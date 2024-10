F1 | GP Messico 2024: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa F1 Messico – Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Città del Messico dove, a partire dalle 21:30, si disputerà la Conferenza Stampa del Gran Premio del Messico. Alla prima parte della conferenza, parteciperanno: Pierre Gasly, Nico Hulkenberg e Sergio Perez.

Nella seconda parte, la parola passa a Charles Leclerc, Guanyu Zhou. Fernando Alonso doveva essere presente ma non può partecipare per indisposizione.

22:06 Leclerc: “Molto difficile prevedere gara dopo gara, lo scorso weekend siamo stati veloci. Il Messico sulla carta dovrebbe essere una pista buona per noi. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, io in particolare sulle FP2 perché ci sarà Bearman nelle FP1. Fase molto importante della stagione, c’è ancora in gioco il titolo costruttori e darò il massimo per portarlo a casa. Non siamo stati i più veloci nelle ultime gare, ma siamo stati i più costanti prendendo il massimo dei punti rispetto agli avversari. Atmosfera in Ferrari? C’è sempre stata una bella atmosfera, ieri siamo stati a cena tutti insieme. Domenica sera dopo Austin abbiamo fatto una festa ma non troppo lunga perché avevamo subito l’aereo. Abbiamo fatto dei passi in avanti nelle ultime gare e sappiamo che il titolo costruttori è fattibile, speriamo di poter recuperare sulle McLaren”

22:04 Zhou: “Sarà entusiasmante provare il nuovo pacchetto. Ad Austin non è stato semplice, i numeri sono quelli che ci aspettavamo ma pensavamo di poter essere più avanti. In qualifica non è andata male, stiamo riducendo il divario. La gara non è andata come volevo, andare a punti non sarebbe stato possibile. Questo weekend sarà diverso, proveremo a capire quali decisioni prendere in merito all’assetto. Il tracciato sulla carta dovrebbe permetterci di fare bene ma non vorrei fissare l’asticella troppo alta”

22:02 Drugovich: “Entusiasta di essere qui, faccio i miei migliori auguri a Fernando. Il programma è concentrarci sul lavoro di sviluppo, penso che potrò divertirmi alla fine. Non posso parlare di sensazioni perché non ho ancora guidato la ’24. Ogni aggiornamento ha bisogno di un lavoro di ottimizzazione, sono entusiasta. E’ stato bello lavorare con Fernando, ho cercato di capire quello che fa. Ha un approccio diverso a quello che ero abituato a vedere, la sua attenzione al dettaglio è impressionante”

22:01 Rieccoci collegati! Felipe Drugovich, pilota riserva Aston Martin prende il posto di Alonso nelle FP1

21:46 A più tardi con la seconda parte della conferenza

21:42 Gasly su nuove linee guida penalità: “Austin ha evidenziato il bisogno di qualche cambiamento, le regole sono più severe ma c’è bisogno del senso comune nell’approccio alle gare. C’è bisogno di più chiarezza”

21:41 Perez su pressione: “Avere la Ferrari lì non cambia nulla, vogliamo vincere il campionato costruttori. Vincere significa avere entrambe le vetture come il miglior pacchetto possibile”

21:40 Perez su GP di casa: “L’evoluzione del GP negli anni è stata incredibile. Ha vinto il premio come miglior Gran Premio per 4 o 5 anni di fila”

21:36 Pierre Gasly: “Le migliori qualifiche dell’anno ad Austin, stiamo continuando a concentrarci sullo sviluppo del pacchetto che abbiamo. Sono soddisfatto di vedere un’evoluzione positiva, purtroppo in gara abbiamo perso tempo nei pit-stop e abbiamo faticato con le gomme dure. Ci sono stati però dei segnali incoraggianti. Non sarà semplice, le prime 4 squadre sono fuori portata, poi c’è la Haas e anche le Williams stanno andando bene. Ci manca qualcosa per essere lì”

21:34 Nico Hulkenberg: “Weekend positivo ad Austin, siamo sesti nel campionato costruttori, vogliamo ripeterci. Abbiamo fatto dei passi in avanti durante la stagione, è stato diverso dall’anno scorso. Ogni volta che abbiamo portato degli aggiornamenti, hanno incrementato le nostre prestazioni. L’atmosfera è molto positiva, tutti sono carichi”

21:32 Sergio Perez: “Ti dimentichi del sostegno che trovi nel tuo paese di origine. E’ pazzesco pensare che è il nono GP che facciamo qui. Questo GP del Messico è il migliore al mondo. Austin non è stato un buon weekend per noi, ci mancavano degli aggiornamenti, pensavamo che il nuovo fondo non fosse così buono com’è stato con Max. Qui è una storia diversa, ci saranno dei cambiamenti e speriamo di lottare per la vittoria”

21:30 Inizia la conferenza stampa!