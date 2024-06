F1 | McLaren, Norris ottimista in vista della prova di Barcellona

F1 GP Spagna Norris – Tramite le colonne del sito ufficiale della McLaren, Lando Norris non ha nascosto il proprio ottimismo in vista del prossimo Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come le caratteristiche tecniche della MCL38 dovrebbero ben sposarsi con quelle del Montmelò. La vettura inglese, fino ad oggi, è riuscita a ben comportarsi nei tracciati ad alto carico aerodinamico, aspetto che ha permesso ai piloti di battagliare stabilmente alla pari con Ferrari e Red Bull. Una condizione importante, creata grazie e soprattutto allo sviluppo invernale, che il britannico spera di ribadire nel week-end di gara in programma in Catalogna.

Norris e le aspettative per il GP di Barcellona

“La scorsa settimana sono tornato al McLaren Technology Centre per vedere la squadra e prepararmi per Barcellona. Mi piace sempre andare in Spagna, c’è sempre una grande atmosfera da parte dei tifosi ed è una città fantastica. La pista presenta delle sfide, con un vero e proprio mix di curve lente e ad alta velocità, ma credo che siamo in una buona posizione per massimizzare le nostre prestazioni e ottenere il massimo dalla macchina. Siamo concentrati sull’obiettivo. Eravamo vicini a un’altra vittoria, ma sono felice di aver ottenuto un altro podio e punti importanti per la squadra. Sappiamo che abbiamo ancora un po’ di lavoro da fare per vincere con maggiore regolarità, ma ci stiamo muovendo nella giusta direzione“.