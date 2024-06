Formula 1 | McLaren, Piastri: “Anche a Barcellona voglio giocarmi le posizioni di vertice”

Formula 1 Piastri GP Spagna – Dopo Imola, Monaco e Montreal, Oscar Piastri vuole confermarsi nelle zone di vertice della classifica anche nel prossimo Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Sul tracciato di Barcellona, teoricamente favorevole per le caratteristiche tecniche della MCL38 (le vetture riesce a dare il meglio sui tracciati ad alto carico aerodinamico), l’australiano intende ribadire i passi in avanti compiuti nelle ultime settimane, così da garantirsi punti importanti per la classifica del mondiale Piloti.

Piastri in cerca di conferme a Barcellona

“A Barcellona ho ottenuto delle prestazioni discrete nelle categorie minori e la macchina è a posto grazie al duro lavoro svolto da tutta la squadra. Non vedo l’ora di correre in Spagna. Il Canada è stato un altro weekend positivo per la squadra e sono stato contento di aver proseguito la striscia di buoni risultati dopo Imola e Monte-Carlo. È una bella sensazione lottare costantemente davanti a tutti ed essere in lizza per i posti più importanti“.