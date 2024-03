F1 | Ferrari in evidenza nelle libere del GP d’Australia, ma attenzione alla McLaren [VIDEO]

F1 GP Australia – Ferrari e McLaren in evidenza nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Intervenuta questa mattina a Paddock Live, Vicky Piria ha tracciato un bilancio della prima giornata di attività all’Albert Park, precisando come la Rossa, grazie alle prestazioni di Carlos Sainz e Charles Leclerc, si sia presa le luci ella ribalta. Grazie ad una SF-24 subito in “palla”, i due piloti sono riusciti a creare un buon feeling con la pista, ottenendo riscontri cronometrici importanti e che fanno ben sperare in vista della giornata di domani.

Una condizione importante che costringerò gli avversari a “correre” in termini di bilanciamento e set-up (Red Bull, purché veloce, non è apparsa perfetta come nelle precedenti uscite). Tra le sorprese, inoltre, da non sottovalutare la posizione della McLaren, imperfetta nei time-attack finali di Lando Norris ed Oscar Piastri, ma in grado di esprimere un gran potenziale nelle simulazioni gara di assoluto livello. Appuntamento alle 2.30 di questa notta per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche che scatteranno domani mattina alle 6.00.