F1 | Leclerc smentisce: nessun contatto con Mercedes

Nonostante le difficoltà in questa stagione, Charles Leclerc ha ribadito piena fiducia al team di Maranello e, intervistato da “La Repubblica”, ha smentito le voci di paddock sui contatti con Toto Wolff e la Mercedes per il futuro.

“Non c’è niente di vero, amo la Ferrari, ci credo come il primo giorno e finché sarà così ci sarò”, ha aggiunto.

L’ultimo pilota a vincere un titolo con la Ferrari è stato Kimi Raikkonen nel 2007 e il monegasco ha ammesso che il suo sogno è essere campione del mondo con scuderia di Maranello.

“So che in questo momento non ho la macchina per lottare con Max ma non ho dubbi che la mia strada sia giusta. Ripenserò alla mia carriera quando mi fermerò, ma non ho rimpianti o rimorsi. Sono felice alla Ferrari. Mi sto paragonando a Max? Sì e no, ma non scambierei mai posti con lui. Ogni volta che chiudo la visiera, penso solo alla vittoria. Ma vincere in questa stagione non sarà facile. Ci sono così tante cose che devono essere migliorate. Abbiamo bisogno di stabilità. La cosa principale è superare le squadre che competono per il secondo posto nel campionato costruttori. Poi la Red Bull è il prossimo obiettivo”.

La maggior parte degli esperti di F1 ritiene che, nonostante la sua frustrazione spesso visibile e udibile, Leclerc sia in realtà a suo agio in Ferrari, soprattutto da quando Mattia Binotto è stato sostituito come capo squadra quest’anno da Frederic Vasseur.

“Sono d’accordo con tutti i suoi piani. Ha un metodo di lavoro diverso da quello di Mattia. Ora è interessante vedere il punto di vista di entrambi e capire che non sono state notate alcune cose per così tanti anni. È un rapporto diretto con Frederic. Comunica apertamente con me, senza persone nel mezzo, il che mi aiuta come pilota”.