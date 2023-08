Formula 1 | GP Italia, le zone DRS a Monza

Formula 1 GP Italia zone DRS – La FIA ha confermato i punti dove sarà possibile sfruttare il sistema DRS nel prossimo Gran Premio d’Italia, 16° appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1.

Dopo la vittoria di forza conquistata da Max Verstappen sul tracciato di casa, a Zandvoort, squadre e piloti torneranno a darsi battaglia all’interno del “Tempio della Velocità” di Monza, tracciato che sulla carta dovrebbe favorire le caratteristiche a basso carico e l’efficenza sul dritto della dominante RB19.

La commissione gara, per il fine settimana, ha scelto di attivare due zone DRS, le quali saranno posizionate sul rettilineo principale dell’autodromo e sull’allungo che porta da Lesmo 2 alla Ascari. Le zone, ovviamente, avranno due punti di attivazioni diversi: il primo sarà piazzato prima della Parabolica, mentre il secondo tra Lesmo 1 e 2.

Il programma del week-end, ricordiamo, prevede due sessioni di libere da un’ora al venerdì (13.30 e 17.00) e FP3 al sabato mattina (12.30). Questi 60 minuti di lavoro in pista saranno l’ultima occasione per squadre e piloti di lavorare sugli assetti in vista delle qualifiche, previste per la stessa giornata alle 16.00. Semaforo verde domenica pomeriggio allo 15.00.