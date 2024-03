F1 Leclerc Ferrari – In attesa di scendere in pista per le prime libere sul tracciato di Jeddah, in Arabia Saudita, Charles Leclerc ha promosso il comportamento della SF-24 nell’ultimo Gran Premio del Bahrain, round inaugurale della stagione 2024 di Formula 1, sottolineando come la vettura – al netto dei problemi ai freni – abbia mostrato un ritmo di buon livello, probabilmente superiore alle stesse aspettative dei tecnici.

Un segnale incoraggiante che ha confermato l’ottima strada intrapresa dalla Scuderia grazie allo sviluppo apportato durante l’inverno. Leclerc, ricordiamo, ha chiuso la corsa del Bahrain al quarto posto, ma non è riuscito a sfruttare tutto il potenziale della vettura a causa di un problema di temperatura al sistema frenante anteriore (tra destra e sinistra c’era uno sbilancio di circa 100°, aspetto che ha complicato e non poco la guida del monegasco).

Sainz, invece, ha conquistato senza grossi problemi il terzo posto alle spalle di Max Verstappen e Sergio Perez. Appuntamento alle 14.30 per le prime libere sulle sponde del Mar Rosso.