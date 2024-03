DIRETTA F1 | GP Arabia Saudita 2024: LIVE Prove Libere 1 [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta Prove Libere 1 GP Qatar 2024 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Jeddah dove, a partire dalle 14:30 si disputerà il primo turno di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Alle 18:00 si ritorna in pista con la seconda sessione di libere. Nella prima gara della stagione che si è disputata una settimana fa in Bahrain, come da pronostico, Max Verstappen e la Red Bull hanno dominato. Ferrari ha conquistato un podio con Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc è stato rallentato da un problema ai freni mai riscontrato prima. Lo scorso anno, a vincere a Jeddah fu Sergio Perez, davanti a Max Verstappen e a Fernando Alonso.

Ma ora, facciamo parlare la pista! Appuntamento su questa pagina dalle 14:30 con il primo turno di prove libere!

