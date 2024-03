F1 | GP Arabia Saudita, risultati libere 1: Verstappen apre davanti a tutti

F1 GP Arabia Saudita risultati libere 1 – Max Verstappen ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

In una sessione caratterizzata da molta attività con gomme soft, utile per cominciare a prendere le misure con le alte velocità del Jeddah Corniche, l’olandese della Red Bull è ripartito da quanto fatto in Bahrain, appena sette giorni fa, ottenendo il miglior crono in 1’29″659, poco meno di due decimi più rapido dell’Aston Martin di Fernando Alonso, scattato subito forte al volante della AMR24.

Lo spagnolo, fin dalle prime tornate, ha promosso il potenziale della vettura, evidenziando il buon bilanciamento di quest’ultima tra le curve veloce dell’angusto cittadino che si affaccia sul Mar Rosso. Una notizia importante che servirà alla squadra per proseguire il lavoro di perfezionamento del pacchetto anche nel pomeriggio.

Ferrari bene, Sainz fa del proprio meglio

Con il terzo riscontro cronometrico si è classificata l’altra Red Bull di Sergio Perez, seguita a ruota dalla Mercedes di George Russell, per larghi tratti al comando della graduatoria dei tempi, e la Ferrari di Charles Leclerc, anche se quest’ultimo è incappato in parecchio traffico nel proprio tentativo di time-attack. Le sensazioni alla guida, ad ogni modo, sono state positive e nella breve simulazione di passo gara la Rossa si è rivelata all’altezza dei rivali. Ovviamente tutto ciò dovrà essere confermato anche nel pomeriggio, quando si girerà con temperature più basse – essendo notte – e più simili a quelle che squadre e piloti affronteranno domani e venerdì.

I classificati nella top dieci della mattina

Sesto Carlos Sainz, in dubbio fino all’ultimo minuto per una condizione fisica non perfetta, mentre in settima, ottava e nona piazza si sono posizionati Lando Norris, Lewis Hamilton e Lance Stroll. Alexander Albon è stato il decimo ed ha quindi completato la graduatoria della top dieci. Appuntamento alle 18.00 di questo pomeriggio per la seconda sessione di libere a Jeddah, in Arabia Saudita. Squadre e piloti, ricordiamo, gireranno in notturna e quindi con delle condizioni di pista estremamente differenti rispetto a quelle di questa mattina.

FP1 CLASSIFICATION Not much to choose between Max and Fernando #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QpsIRjpVob — Formula 1 (@F1) March 7, 2024

