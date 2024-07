F1 | Leclerc: “Bearman un talento speciale, sarà sicuramente tra i protagonisti”

F1 Leclerc Bearman – In attesa di vederlo in pista nel prossimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Charles Leclerc ha espresso parole d’elogio nei confronti di Oliver Bearman, evidenziando come l’inglese abbia tutte le carte in regola per diventare uno dei piloti protagonisti per il futuro. Il giovane talento inglese, già ufficializzato in Haas per il 2025, sta vivendo una stagione di alti e bassi in Formula 2 con il team Prema, ma nonostante questo la compagine capitanata da Ayao Komatsu ha scelto di riporre la propria fiducia nei suoi confronti, affidandogli un sedile da ufficiale al fianco da un pilota ancora da definire. Una scelta che il monegasco supporta e condivide, anche in virtù di quanto mostrato dallo stesso pilota della FDA a Jeddah, quando fu chiamato a guidare la SF-24 in sostituzione di Carlos Sainz.

Leclerc supporta Bearman

“Ollie è un pilota di incredibile talento e credo che ogni ragazzo, al suo primo anno di Formula 1, debba essere seguito in modo specifico. In questo caso parliamo di un giovane ben preparato e che ha mostrato il suo reale potenziale già a Jeddah, quando è salito in macchina per sostituire Carlos ed è subito andato forte. Un consiglio che mi sento di dargli è di non mettersi troppo sotto pressione. E’ ancora molto giovane e può contare sulla velocità, ingredienti fondamentali per cominciare a strutturarsi. La stagione in Formula 2 non sta risultando semplice, ma è incredibilmente rapido e sono certo che col tempo diventerà un protagonista in Formula 1. Deve prendersi il suo tempo e commettere gli errori che gli servono per imparare”