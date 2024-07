F1 | Haas e Ferrari prolungano la partnership tecnica fino al 2028

La Haas e la Scuderia Ferrari hanno prolungato la già longeva collaborazione tecnica fino al 2028. Il team americano continuerà quindi ad utilizzare le power unit sviluppate a Maranello.

Il rapporto tra le due scuderie è iniziato nel 2016, anno di debutto del team di Gene Haas, per un totale di 178 Gran Premi insieme. Il rinnovo rappresenta solo la naturale continuazione di un rapporto ben collaudato, che non farà che portare stabilità al team americano.

La Haas entrerà quindi nella nuova era della F1 insieme a Ferrari, che produrrà i nuovi motori ibridi V6, che utilizzeranno carburanti più sostenibili.

“Sono felice di estendere la nostra collaborazione con la Scuderia Ferrari fino al 2028 – ha dichiarato Ayao Komatsu, team principal della Haas – sin dall’inizio della nostra storia abbiamo corso con le power unit Ferrari e confermare questa stabilità anche per la prossima costituirà un elemento fondamentale per il nostro lavoro. Collaborare con Ferrari è speciale: sono stati determinanti nello sviluppo del nostro programma alle origini, e per nove stagioni ci sono stati accanto con partner tecnici. Sono felice di poter disputare ancora tante stagioni insieme e ringrazio Fred Vasseur e tutti coloro che in Ferrari hanno dimostrato fiducia nel nostro progetto. Questo annuncio è solo uno degli esempi a dimostrazione delle ambizioni di questa squadra in Formula 1: la crescita e lo sviluppo continuano”.