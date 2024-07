Formula 1 | Alpine, Ocon e i dolci ricordi legati all’Ungheria

Formula 1 Alpine GP Ungheria – Vincitore a Budapest nel 2021, al termine di una gara letteralmente caotica, Esteban Ocon non vede l’ora di scendere in pista per il prossimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Grande fan del tracciato, il francese intende sfruttare al massimo le caratteristiche della pista in un tracciato sulla carta favorevole, dove servirà non solo un buon carico, ma anche una super precisione nella sessione di qualifica del sabato. Obiettivi di spessore anche per Pierre Gasly, carico e voglioso di confermarsi in top dieci dopo le prove messe in mostra nelle ultime settimane.

Ocon e i ricordi legati all’Ungheria

“Il Gran Premio d’Ungheria sarà sempre una gara speciale per me, qui ho ottenuto la mia prima vittoria, che è stata anche la prima di Alpine. È uno dei miei circuiti preferiti del calendario e uno di quelli in cui mi piace sempre correre. È una pista fantastica in cui guidare, con un’elevata deportanza e molte curve scorrevoli. I sorpassi possono essere difficili, le uniche vere opportunità sono nel primo settore, dobbiamo massimizzare le prestazioni in qualifica. Si prevede che il clima sia caldo, quindi la strategia entrerà in gioco anche per aiutare la gestione degli pneumatici”.

Gasly pronto a massimizzare le performance

“L’Hungaroring è una pista molto impegnativa, ma è una delle più piacevoli in cui guidare. Il circuito è come un go-kart, c’è una curva dopo l’altra e non si ha molto tempo per riposare sui rettilinei. È impegnativo per tutto il giro e bisogna trovare il ritmo, questa è la sfida, e la adoro. Le condizioni saranno estremamente calde, quindi la gara sarà molto dura per tutti i piloti dal punto di vista fisico. Dopo una difficile Silverstone, vogliamo tornare in Q3 e puntare ai punti in questo fine settimana, mettendoci in una posizione migliore prima della pausa estiva”.