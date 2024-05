F1 | Alpine: Ocon chiede scusa per l’incidente a Monaco, ma potrebbe non bastare

Il Gran Premio di Monaco potrebbe costare molto caro a Esteban Ocon. Il pilota francese, ritiratosi per aver causato l’incidente con Gasly, suo compagno di squadra all’ingresso del tunnel subito dopo la partenza, potrebbe perdere il posto prima del previsto. Sì, perché secondo le voci del paddock, il transalpino si starebbe guardando altrove per il 2025, ma la mossa fatta ai danni del connazionale a Monte Carlo potrebbe spingere il team principal Bruno Famin a farlo fuori ancora prima del previsto, così da mettere in sella sin dal Gran Premio del Canada o Mick Schumacher o Jack Doohan. Il figlio del Kaiser è in prima linea per prendere il posto di Ocon nel 2025, ma vista l’imminente 24 ore di Le Mans nella quale è impegnato proprio con Alpine, potrebbe salire in sella alla A524 dal prossimo Gran Premio di Spagna a Barcellona.

“Ho commesso un errore, quindi chiedo scusa a tutta la squadra per l’incidente e il ritiro – ha detto Ocon dopo la gara di Monaco. Alla fine, il team è riuscito ad andare a punti come ci eravamo prefissati, e questa è la cosa più importante. La mia vettura aveva troppi danni per poter riprendere la gara nonostante gli sforzi dei ragazzi durante la sosta per via della bandiera rossa. Torneremo più forti tutti uniti, gli errori possono succedere in ogni ambito”.

Al momento non ci sono comunicazioni in merito al futuro del francese: Ocon resta dov’è e chiede scusa al team per il suo gesto, ma sembra ormai troppo tardi, e i vertici dell’Alpine pare siano intenzionati a risolvere la questione nel più breve tempo possibile.