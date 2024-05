Formula 1 | Ferrari al Paul Ricard per due giornate di test Pirelli

Dopo l’emozionante vittoria di Monaco, la Ferrari è tornata in pista nella giornata di ieri al Paul Ricard, a circa tre ore di viaggio dal Principato per una sessione di test gomme con la Pirelli. Il primo ad assaggiare il tracciato di Le Castellet, fuori dal mondiale per il secondo anno consecutivo, è stato Carlos Sainz, il quale ha testato diverse mescole e costruzioni in ottica 2025. Oggi invece toccherà a Charles Leclerc, vincitore a Monte Carlo, scendere in pista con la SF-24 per svolgere lo stesso lavoro. Quello di questa settimana si tratta del quarto test Pirelli della stagione dopo quelli di Barcellona, Jerez e Suzuka.



