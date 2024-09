F1 | Krack lancia la bomba: “Le porte di Aston Martin per Verstappen sono sempre aperte”

F1 Aston Martin Verstappen – Ufficializzato Adrian Newey, Aston Martin è pronta a puntare su Max Verstappen per la stagione 2026 di Formula 1. In un’intervista rilasciata a RacingNews365, Mike Krack ha discusso delle prossime mosse di mercato della Casa britannica, sottolineando come il sogno nel cassetto sia quello di riunire il tecnico inglese e il tre volte campione del mondo olandese, protagonisti assoluti con la Red Bull negli ultimi tre anni.

Il manager lussemburghese ha ammesso che le porte della squadra di Lawrence Stroll sono sempre aperte per Max, soprattutto in ottica futura. Parole significative, che aprono di fatto una nuova prospettiva di mercato per il 2026. Ricordiamo che Verstappen non ha nascosto il suo malcontento per il declino della Red Bull e, secondo quanto riportato da radio-paddock, sarebbe pronto a valutare nuove sfide in vista del cambio tecnico previsto tra due anni.

Krack invita Verstappen in Aston Martin

“Le porte per Max Verstappen in Aston Martin restano sempre aperte. Quando si parla di Adrian Newey, si conferma la solidità del progetto, dimostrando che la visione di Lawrence non si basa solo su parole, ma su azioni concrete di cui possiamo fidarci. Questo team non è più quello svantaggiato di un tempo: oggi ha la determinazione e la fiducia necessarie per avere successo. Inoltre, l’approccio verso partner e piloti è completamente cambiato. L’arrivo di Newey spalanca nuove opportunità per il futuro, rendendoci più attraenti in ogni ambito.”