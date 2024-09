F1 | Red Bull, Marko ammette: “Verstappen corre dove può ottenere la vittoria”

La mossa Adrian Newey è stata solamente l’ultima varata da Lawrence Stroll per metterle le fondamenta ad una squadra che dal 2026, con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico sulle power unit, dovrà puntare inevitabilmente a lottare per il campione del mondo. E chissà che i vari cambiamenti operati dal magnate canadese non inducano anche i piloti a migrare verso l’Aston Martin.

Uno di questi, chissà, potrebbe essere il tre volte iridato Max Verstappen che sta vivendo una stagione difficile a causa delle problematiche in cui versa la Red Bull. Sull’olandese si è espresso nelle scorse Mike Krack, con il team principal dell’Aston Martin che non ha chiuso affatto le porte del team verde a Verstappen.

Sul futuro dell’attuale alfiere della Red Bull ne ha discusso Helmut Marko, con lo storico consulente della scuderia anglo-austriaca che ha ammesso come Verstappen decida il prosieguo della propria carriera in base alle garanzie di vittoria che può dargli il mezzo. Ma al tempo stesso Marko ha sottolineato come per Aston Martin ci vorrà del tempo per amalgamare la nuova squadra tecnica, anche se Newey è da sempre sinonimo di successo.

“Max corre dove può vincere – ha dichiarato Marko, intervistato dal Kleine Zetung – L’Aston Martin ha la fabbrica più moderna, la galleria del vento sarà operativa il prossimo anno e ci saranno anche i motori Honda. Tutto effettivamente si adatta. E se si guarda alla storia, è chiaro: ovunque Newey sia andato, c’è stata una tendenza al rialzo. Non so perché dovrebbe essere diverso all’Aston Martin”.

Marko, continuando con il proprio discorso, ha aggiunto: “Sa che può anche vincere titoli con noi se superiamo lo scoglio di questo Mondiale. Adrian Newey inizierà solamente il 1 marzo 2025, ed è già relativamente tardi. Tutta la squadra dell’Aston Martin dovrà sicuramente abituarsi”.

