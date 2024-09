F1 | Red Bull, Verstappen: “Sono contento per la nuova sfida che attende Newey”

La telenovela legata al futuro di Newey ha trovato l’epilogo nella giornata di martedì 1o settembre, giornata nella quale l’Aston Martin ha ufficializzato l’ingaggio del progettista inglese a partire dalla prossima stagione. Da marzo 2025 il Genio sarà un nuovo uomo del corso varato da Lawrence Stroll, con il magnate canadese che ha deciso di effettuare un decisivo restyling tecnico e infrastrutturale in vista del cambio regolamentare che scatterà dal 2026 e che vedrà la squadra di Silverstone come una seria candidata alla vittoria finale.

Tra coloro che hanno espresso un loro punto di vista sulla vicenda Newey, non poteva mancare Max Verstappen. L’olandese, che ha beneficiato delle auto progettate dall’inglese per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Circus, ha sottolineato come sia contento che Newey possa intraprendere una nuova sfida all’interno di una carriera costellata di vittorie. E chissà che in questa nuova sfida futura non possa farne parte anche l’olandese.

Il nome di Verstappen è molto chiacchierato in chiave mercato a causa delle problematiche riscontrate dalla Red Bull, che non stanno permettendo alla squadra di Milton Keynes di mantenere costanza di risultati al vertice. Qualora in futuro Max dovesse decidere di lasciare Milton Keynes, le destinazioni più probabili potrebbero essere Mercedes e proprio Aston Martin con Mike Krack che ha lasciato le porte aperte per l’olandese.

“Non sono sorpreso, perché sapevo che sarebbe accaduto – ha dichiarato Verstappen, citato da Formula1.com, discutendo con i media presenti a Baku – Da parte mia è molto difficile sapere come sta operando la squadra e roba del genere. Sono felice per Adrian, ho parlato velocemente con lui, ma sono solo sfide diverse, giusto? Quando sei stato con la squadra per molto tempo, posso anche capire che per lui sia una nuova sfida”.

L’olandese parlando dell’ASton Martin ha detto: “Di sicuro so che Lawrence Stroll sta lavorando a pieno ritmo per vincere e ovviamente spero per loro che possa essere un successo”.

Dall’Aston Martin alle criticità della sua Red Bull: “Da parte nostra abbiamo avuto alcuni problemi con la macchina e ora stiamo cercando di risolverli. Non è che da un weekend all’altro di risolvono improvvisamente. Soprattutto con il budget cap, non è così facile far tornare la macchina in carreggiata. Dobbiamo essere un po’ pazienti”.