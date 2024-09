Ferrari | Leclerc: “Concentriamoci su questo weekend. Spero di trasformare una pole in vittoria”

Charles Leclerc è ancora sorridente dopo la vittoria di Monza di quasi due settimane fa. Il pilota della Ferrari arriva a Baku con i favori del pronostico quantomeno per sabato, visto che nelle ultime tre edizioni su questo circuito è sempre riuscito ad andare in pole position, senza però mai trasformare questo risultato in un successo per svariati motivi. Dopo quanto visto in Brianza, il monegasco vuole tenere tutti con i piedi per terra, identificando Red Bull e McLaren come squadre favorite per la gara di domenica.

“Spero davvero di riuscire a trasformare una pole in vittoria qui a Baku – ha ammesso Leclerc. In passato siamo stati molto forti in qualifica su questo tracciato, ma la domenica abbiamo sempre avuto problemi con la gestione delle gomme. Quest’anno però è uno dei nostri punti di forza, ma spero che questo non significhi che avremo difficoltà il sabato. Sono comunque fiducioso per il weekend: non ci aspettiamo di essere al livello di McLaren o Red Bull, ma dovremmo essere più competitivi rispetto alle ultime tre gare, Monza esclusa. L’obiettivo è fare meglio la domenica rispetto agli anni passati”.

“E’ bello avere questa spinta dopo la vittoria di due settimane fa, ma il mio compito è anche mantenere i piedi per terra, perché su una pista come questa l’eccessiva motivazione e le grandi aspettative possono costare caro. È vero che tra la vittoria di Monza e il fatto che ho sempre fatto bene su questo tracciato, c’è uno slancio positivo, ma io preferisco concentrarmi solo sul presente e non pensare troppo al passato. Mi sto preparando al meglio per questo weekend, poi vedremo dove riusciremo ad arrivare”.