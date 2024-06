F1 | Jos Verstappen torna nel box Red Bull e accusa Horner: “Infantile, sembra di essere all’asilo”

Continua la vera e propria guerra interna alla Red Bull. Dopo diversi weekend di tranquillità, quantomeno così è sembrato agli occhi di tutti, quest’oggi è tornato nel box Jos Verstappen. Nel weekend del Gran Premio di casa del team austriaco si svolgerà anche la Legends Parade, nella quale vecchie glorie della Formula 1 guideranno vetture storiche. Tra i vari Berger, Coulthard e compagnia cantante, ci sarebbe dovuto essere anche il papà di Max alla guida della RB8 del 2012, campione del mondo con Vettel e Webber. Ebbene, tutto questo non avverrà per via di alcuni divieti che Horner avrebbe messo nei confronti dell’olandese.

Stando a quanto raccontato da Jos, il britannico avrebbe vietato che l’ex pilota della Arrows e della Minardi venisse inquadrato, un qualcosa che ha mandato su tutte le furie il 52enne, il quale ha anche rifiutato una stretta di mano da parte di Horner proprio nella giornata di oggi. Le parole di Verstappen sono più che al veleno: “Sarebbe dovuto esserci anche un drone, ma Horner non vuole che io venga inquadrato. Si può essere più infantili di così? Sembra di essere all’asilo, ho chiuso completamente con lui e quindi mi rifiuto categoricamente di girare. Sono venuto a sapere da più parti di come abbia fatto di tutto pur di non farmi guidare. Perché non è venuto a dirmelo in faccia?”.

E’ bene ricordare come sia stato proprio Jos a scagliare la prima pietra in Bahrain, quando fece delle dichiarazioni più che al veleno nei confronti di Horner. Tutto questo per una presunta relazione clandestina ma che in realtà faceva parte di una serie di giochi di potere interni alla Red Bull, con la parte austriaca contro quella thailandese, che però detiene la maggioranza e appoggia il team principal. Insomma, un nuovo capitolo di una questione che sembra essere tutt’altro che chiusa.