F1 | Horner: “Wolff vuole Verstappen? Può prendersi Jos, è disponibile”

Nel corso del weekend del Gran Premio d’Austria tiene banco anche il caso tra Christian Horner e Jos Verstappen. Il pilota olandese è tornato nel box Red Bull e si è scagliato contro il team principal britannico, additandolo come infantile e accusandolo di diverse cose, troverete tutto nel nostro articolo dedicato. Durante la conferenza stampa dei boss dopo la sessione di prove libere e prima delle qualifiche Sprint, Horner ha risposto così a una domanda di un collega in merito al futuro di Max Verstappen, corteggiato dalla Mercedes e quindi da Toto Wolff, mettendo in mezzo proprio il papà del tre volte campione del mondo.

“Max è con noi da quando era molto giovane, e da quel momento è cresciuto molto – ha detto Horner in conferenza. Nonostante quanto accaduto quest’anno siamo riusciti a vincere gran parte delle gare, ma non possiamo controllare tutto, nemmeno i rapporti con i papà dei nostri piloti. Mi sembra che Max ieri sia stato abbastanza chiaro in merito al suo futuro, quindi credo che quella di Wolff sia una mossa fatta esclusivamente per dare fastidio. Se vuole Verstappen per il 2025, può prendersi tranquillamente Jos, credo sia disponibile”.