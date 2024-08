F1 | Jonathan Wheatley lascia Red Bull: sarà il nuovo team principal Audi

Continuano le rivoluzioni in casa Audi: dopo aver perso la possibilità di accaparrarsi i servizi di Carlos Sainz, arrivano novità anche sul fronte dirigenziale.

La Red Bull Racing ha infatti annunciato che il Direttore Sportivo Jonathan Wheatley lascerà la squadra per assumere il ruolo di Team Principal nel nuovo progetto capitanato dal colosso tedesco.

L’ingegnere britannico fa parte della schiera Red Bull da ben 18 anni e dove resterà fino a fine stagione, naturale scadenza del contratto. Dopo il previsto periodo di gardening potrà ufficialmente prendere in mano le redini del team tedesco, che si appresta a debuttare ufficialmente in Formula 1 nel 2026.

“E’ stata una lunga relazione di successo, quella con Jonathan, durata oltre diciotto anni, in cui ha contribuito alla conquista di sei titoli costruttori e sette mondiali piloti, prima come team manager e poi come direttore sportivo. Rivestirà sempre un grande ruolo nella nostra storia” ha dichiarato Christian Horner, salutando Wheatley.

“Tutti qui alla Red Bull gli auguriamo il meglio per la sua nuova avventura, e cogliamo l’occasione per ringraziarlo. La Red Bull è una squadra forte e solida, e questo ci da l’opportunità di far crescere ogni individuo all’interno del team”.

Nelle prossime settimane il team austriaco annuncerà chi prenderà il posto di Wheatley come Direttore sportivo.