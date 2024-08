F1 | Zandvoort, a rischio il rinnovo dopo il 2025

L’edizione 2025 del Gran Premio d’Olanda potrebbe essere l’ultima, avverte Robert van Overdijk.

Il direttore del circuito olandese ha espresso le sue preoccupazioni riguardo al futuro dell’evento, che ospita uno dei weekend più attesi dell’anno: la gara di casa del campione del mondo Max Verstappen.

Mentre l’organizzazione è già in modo per accogliere i tifosi per il prossimo evento del calendario di Formula 1, sono tanti i dubbi sul futuro del GP d’Olanda.

“Al momento i rischi sono troppo grandi, il futuro della gara è a rischio, la situazione è precaria – ha annunciato van Overdijk – ma stiamo facendo di tutto per continuare a correre anche dopo il 2025”.

Reintrodotto nel calendario Formula 1 dal 2021, il circuito di Zandvoort – riprogettato dall’italiano Jarno Zaffelli – ha visto trionfare per tutte le tre edizioni già disputate l’idolo di casa, Verstappen, che ha infuocato la marea di tifosi Orange presenti sugli spalti.

Oltre 305.000 tifosi presenti nell’ultima edizione, e si prevede il sold out anche per il prossimo GP, che si terrà dal 23 al 25 Agosto: il problema non è dunque l’affluenza di tifosi, quanto più di natura economica. A mettere a rischio l’intera organizzazione, tra gli altri fattori, anche un incremento delle tasse sulla vendita dei biglietti, innalzata dalle autorità olandesi dal 9 al 21%, così come riporta il De Telegraaf.

“La relazione con la F1 è fantastica, ma spero che in Olanda si rendano conto che organizzare un evento del genere nel nostro paese non è una cosa da poco – ha continuato il direttore del circuito – negli anni tanti partner hanno contribuito e fatto il massimo perché tutto funzionasse.

“L’unica cosa che so è che ci sarà una gara il prossimo anno, ma non credo che avremo una risposta nell’immediato futuro. Dovremo capire quanto è forte l’interesse tra i tifosi e gli investitori, il governo e capire se il rischio è sostenibile. L’obiettivo è estendere il contratto: continueremo a lavorare sodo nei prossimi mesi”.