F1 | Mekies: “Audi con Binotto diventerà un competitor ancora più forte”

La settimana di Spa ha rappresentato un importante vetrina di annunci per l’Audi, un vero e proprio tsunami manageriale che ha portato gli addii di Andreas Seidl e Oliver Hoffmann e l’arrivo di Mattia Binotto a capo del progetto Formula 1. E dunque l’ex team principal della Ferrari rientra nel Circus con ruolo operativo a partire dalla giornata odierna, giovedì 1 agosto, in quella che si preannuncia un’interessante sfida professionale che vedrà la casa dei quattro anelli fornire le proprie power unit alla Sauber con il regolamento 2026.

Laurent Mekies, discutendo del ritorno di Binotto nel Circus con il quale ha avuto modo di lavorare in Ferrari, ha sottolineato come l’ingegnere italo-svizzero abbia tutte le carte in regola per fare bene alzando così il livello di competitività della squadra di Hinwil.

“A livello di competenze, non c’è dubbio che Mattia abbia tutto per farcela lì e probabilmente in qualsiasi altro posto – ha dichiarato Mekies, chiacchierando con i giornalisti presenti a Spa – Quindi immagino che questi ragazzi diventeranno uno sfidante ancora più forte nel prossimo futuro”.