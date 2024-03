F1 | John Elkann: “Leclerc e Bearman un orgoglio per la Ferrari”

Nel post gara di Jeddah ha parlato John Elkann. Il presidente della Ferrari era presente nel box della Rossa, e ha assistito al podio di Charles Leclerc, il secondo consecutivo per la Scuderia di questa stagione, e all’ottimo esordio di Oliver Bearman, settimo e autore di una grandissima gara. Il numero uno del Cavallino, intervistato da Sky, tesse le lodi della squadra capitanata da Frederic Vasseur. In ultima istanza, anche qualche parola nei confronti di Lewis Hamilton, prossimo all’arrivo in Ferrari nel 2025.

“I fuochi d’artificio che sentite sono per la Ferrari – ha detto Elkann. Abbiamo fatto una grandissima gara conclusa con un podio, Leclerc ha fatto il giro più veloce e c’è stato un grande debutto per il pilota più giovane della nostra storia, ossia Bearman. Grande spirito di squadra anche con la presenza di Sainz, ai box nonostante l’operazione, questo è quello che fa sentire Ferrari così speciale, dobbiamo essere orgogliosi per tutti coloro che hanno lavorato per un risultato estremamente incoraggiante”.

“Uno dei grandi sforzi di questi anni è stato quello di puntare sui giovani, se uno guarda con Leclerc e Bearman, due che sono cresciuti in Ferrari, sono un orgoglio per noi. E’ bello vedere come il talento riesce a trovare un luogo dove si può esprimere, e non è una caratteristica di tutte le squadre, bisogna essere consapevoli. E’ una giornata importante per Oliver, è stato bello vedere la gara con suo padre, come il pubblico lo abbia votato come pilota migliore della gara, a 18 anni, non è facile, non lo è anche come reazione, la Ferrari è stata compatta e reattiva. Abbiamo uno spirito forte”.

Ferrari, Elkann: “Hamilton? Un grandissimo pilota”

“Guardando le prestazioni di dodici mesi fa, questo campionato parte meglio e come sempre l’importante è cercare di migliorare e progredire, è questa la dinamica che in questo momento si sente in Ferrari e va incoraggiata ed apprezzata. Voglio condividere la capacità di essere un gruppo, di stare insieme e fare in modo che la squadra possa fare il meglio possibile, oggi era estremamente palpabile”.

“Nel 2026 si chiuderà un ciclo e poi se ne aprirà un altro: l’importante è essere competitivi e alimentare questo spirito che si è sentito questa sera. Su Hamilton, ho già detto pubblicamente quanto sia un grandissimo pilota, quanto abbia fatto per la Formula 1 e lui raggiungerà la Ferrari, è un segno importante di come lui creda che potrà fare grandi cose con noi. L’abbraccio con Bearman, beh se uno pensa che concluderà la gara davanti a Hamilton al debutto, e anche su Norris, se lo ricorderà per sempre. E’ la dimostrazione di come Lewis sia un grandissimo sia in pista che fuori, un grande esempio per le generazioni che crescono, e oggi lo abbiamo visto con Bearman. Forza Ferrari, spero che siate orgogliosi per le tante cose belle viste a Jeddah questa sera”.