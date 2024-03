Formula 1 | Mario Andretti scommette sulla Ferrari: “Leclerc e Sainz possono vincere!”

La Ferrari ha conquistato una bellissima doppietta a Melbourne. Grazie a Carlos Sainz, Charles Leclerc e al lavoro svolto finora da Vasseur e da tutta la squadra, la Scuderia di Maranello sembra essersi messa nella giusta direzione per avvicinarsi ancora di più alla Red Bull. Il distacco dello scorso anno sembra non esistere più, e qualche problemino di affidabilità dei rivali ha agevolato il successo di domenica scorsa in Australia. Mario Andretti, ex pilota della Rossa e vincitore del mondiale 1978 di Formula 1 è stato raggiunto da La Gazzetta dello Sport, parlando di come il team del Cavallino sia migliorato negli ultimi mesi, ripianando quelli che erano dei grossi punti deboli fino a qualche mese fa.

“Questa doppietta non è un caso isolato – ha detto Piedone. Sia in prova che in qualifica, la Ferrari ha dimostrato di essere veloce a Melbourne. Hanno fatto bene sin dalle libere di venerdì, ed è stato bello vedere Carlos al 100% dopo l’operazione e competere contro chiunque. Ho sempre detto che sia lui che Leclerc siano piloti in grado di vincere gare e campionati. Entrambi sono attrezzati per conquistare il titolo, lo abbiamo visto ora in Australia e continueranno a dimostrarlo in futuro. La Ferrari si è avvicinata, sarà molto interessante vedere il resto della stagione, ma ho visto buoni segnali. Hanno fatto tutto bene nella gestione delle gomme e con le strategie, erano due punti deboli in passato”.