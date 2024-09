F1 | I complimenti Mercedes alla Ferrari, Wolff: “E’ sempre speciale vederla trionfare a Monza”

La straordinaria vittoria di Charles Leclerc a Monza non può lasciare indifferenti anche i rivali dell’ultimo decennio. La Mercedes infatti si è congratulata con la Ferrari per quanto fatto nella gara di domenica, attraverso un post sui propri canali ufficiali social e anche con le parole di Wolff. In più, la squadra di Brackley ha fatto capire come le emozioni che regala Monza e il pubblico ferrarista, specialmente quando il Cavallino trionfa, sia semplicemente unico. Questo il contenuto del post: ” Non importa quale sia la tua squadra, non importa quale sia il tuo paese, questo è da pelle d’oca ogni volta. Auguri ai nostri amici e rivali della Ferrari”.

L’austriaco ha poi parlato, naturalmente, delle prestazioni della monoposto, non in linea con quanto fatto vedere prima della pausa estiva.

“Congratulazioni alla Ferrari e a Charles Leclerc per la meritata vittoria di oggi – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo la gara di domenica. È sempre speciale vedere la macchina rossa vincere a Monza. La nostra gara è andata meglio rispetto a Zandvoort, ma non è stata comunque soddisfacente. Abbiamo optato per una strategia a due soste a causa del graining sulla gomma anteriore sinistra, e questo rendeva difficile puntare su un solo pit-stop. È stata una sfida gestire questa situazione e decidere se tentare una sosta unica o spingere di più e passare alla doppia”.

“Con il ritmo che avevamo, è stato complicato ottenere più punti, indipendentemente dalla strategia scelta. Nelle ultime due gare non siamo riusciti a raggiungere il livello mostrato prima della pausa estiva. Quando manca il ritmo, le decisioni strategiche diventano più complicate e si è visto. Ora abbiamo un po’ di tempo per analizzare cosa sia andato storto e prepararci a tornare più forti per Baku”.

No matter what your team, no matter what your country, this is goosebumps every time

Auguri to our friends and rivals @ScuderiaFerrari 🤝❤️ https://t.co/3whjIXnIIs

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 1, 2024