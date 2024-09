Mercedes | Hamilton: “Il gruppo di testa è molto competitivo”

La Mercedes è una delle delusioni del Gran Premio d’Italia. La squadra di Brackley, per la seconda gara consecutiva non è riuscita a mostrare un ritmo importante quando le sessioni contavano davvero, e il quinto posto di Hamilton è il miglior risultato possibile considerando la forza di McLaren e Ferrari nell’arco del weekend brianzolo. Il sette volte campione del mondo se l’è presa con se stesso dopo le qualifiche, e quel giro mai trovato sabato potrebbe essergli costato una o due posizioni in gara. In un campionato dove i quattro top team sono molto vicini in termini di performance, i piccolissimi dettagli fanno tutta la differenza del mondo.

“Non avevamo il ritmo necessario per lottare più di così – ha detto Hamilton dopo la gara di Monza. Le McLaren e soprattutto la Ferrari erano molto forti. Ho tenuto il passo di Sainz, ma non sono riuscito a fare lo stint lungo e quindi la sosta unica che lui è stato in grado di gestire. Forse, se fossi partito davanti a lui, avremmo potuto difendere la posizione, ma alla fine ci mancava il giusto equilibrio con la macchina per ottenere di più. È deludente concludere così un weekend in cui sembravamo così competitivi senza risultati concreti. Durante le prove e le qualifiche eravamo in buona forma, ma in gara non siamo riusciti a mantenere quel livello. Il gruppo è molto competitivo ora, e sarà interessante vedere come si evolveranno le prossime gare. Continueremo a lavorare duramente e speriamo di avere una gara più forte a Baku tra due settimane”.