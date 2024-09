F1 | Ferrari, John Elkann: “Vincere a Monza è un’emozione unica”

Quella vissuta due giorni fa è stata una domenica indimenticabile da parte della Ferrari. La scuderia del Cavallino ha infatti dettato legge sulla pista di casa di Monza, riuscendo a conquistare un successo assolutamente non preventivato alla vigilia arrivato dopo mesi difficili. La squadra di Maranello è riuscita ad avere la meglio sulla McLaren, grande favorita e che ancora una volta non è riuscita a sfruttare in gara la superiorità emersa in qualifica, grazie ad una strategia perfetta ad una sola sosta.

Il resto del programma lo ha portato a termine un fantastico Charles Leclerc, protagonista di un ultimo stint di gara clamoroso che lo ha visto tagliare il traguardo in prima posizione davanti alle due papaya di Oscar Piastri e Lando Norris. Il presidente della Ferrari John Elkann ha commentato il successo ottenuto dalla SF-24 numero 16, sottolineando l’emozione di salire sul gradino più alto del podio nella gara di casa.

“Vincere a Monza, a casa nostra, è un’emozione unica – ha dichiarato Elkann – Questa vittoria è per tutti i nostri tifosi che ci sostengono sempre e che oggi hanno sospinto Charles negli ultimi giri di gara. Complimenti a tutta la squadra, che ha lavorato insieme curando ogni aspetto, mettendo la Ferrari in condizione di dare il meglio”.