F1 | Hulkenberg ha fiducia nella Haas: “Stiamo lavorando duramente per risolvere i punti deboli”

Il ritorno di Nico Hulkenberg in Formula 1, fin qui, è tutto sommato positivo. Il pilota della Haas ha fatto faville in diverse sessioni di qualifica, poi però ha concretizzato poco ottenendo solo nove punti in campionato per via comunque di una vettura, la VF-23, molto problematica la domenica e quando c’è da caricare benzina. Comunque il divario con Magnussen, suo compagno di squadra è piuttosto ampio, essendo sette le lunghezze di vantaggio sul danese, e in un team come quello americano non sono così pochi. In Ungheria l’occasione per concretizzare al meglio la giornata del sabato.

“E’ bellissimo correre in Ungheria – ha detto Hulkenberg. Solitamente fa piuttosto caldo ed è un Gran Premio fisico, ma il giro è divertente e molto intenso, specialmente nel settore centrale, perché ci sono curve in successione ed è là che devi trovare il ritmo. Stiamo spingendo e lavorando sui punti deboli per cercare di risolverli, e ci riusciremo soltanto lavorando tutti a stretto contatto ed è esattamente quello che stiamo facendo. Potrebbe non essere una soluzione a breve termine, ma siamo fiduciosi”.