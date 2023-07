Formula 1 | Haas, Magnussen: “Abbiamo dei problemi che non ci permettono di essere competitivi in gara”

In casa Haas ci sono evidenti problemi per quanto concerne la gestione gara. Negli ultimi mesi infatti la VF-23 si è dimostrata particolarmente competitiva sul giro secco, con prestazioni anche importanti specialmente da parte di Hulkenberg, tornato in Formula 1 dopo tre anni di stop e qualche apparizione sporadica per via del Covid altrui, mentre Kevin Magnussen sta affrontando qualche problemino in più al sabato, ma di fatto la domenica i risultati sono pressoché identici per via di una vettura che fatica a gestire i long run. Adesso è il momento del Gran Premio d’Ungheria, su un tracciato che solitamente favorisce chi si piazza meglio in qualifica vista la sua configurazione.

“L’Hungaroring è stretto e tortuoso – ha detto Magnussen. Qui è difficile sorpassare, ma le qualifiche hanno sicuramente più enfasi, quindi la giornata di sabato sarà emozionante. Solitamente è l’ultima gara prima della pausa estiva, ma stavolta non sarà così. Al momento stiamo affrontando dei problemi che non ci permettono di essere competitivi la domenica, mentre al sabato con basso consumo riusciamo a fare bene, e stiamo quindi lavorando duramente per cercare delle soluzioni, ma è uno sforzo collettivo e nel nostro team c’è il talento necessario per uscire da questa situazione. La stagione europea è meno impegnativa, perché i voli sono più brevi, non c’è jet lag e spesso posso tornare a casa tra una gara e l’altra, e poi sono tutte piste ben conosciute, siamo in un ambiente molto familiare”.