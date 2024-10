F1 | Horner mette sulla graticola Perez: “Abbiamo bisogno di risposte e performance”

F1 Horner Perez – Christian Horner ha aumentato la pressione su Sergio Perez in vista del Gran Premio degli Stati Uniti, mentre la Red Bull insegue la McLaren nel campionato Costruttori. Il Team Principal della scuderia Campione del Mondo ha evidenziando le difficoltà del momento, soprattutto sul piano prestazionale, spingendo il messicano – ad oggi in profonda crisi con la RB20 – ad alzare e non di poco il proprio livello, anche in ottica 2025, visto che l’inglese si aspetta una competizione ancora più intensa tra le line-up dei vari team.

Horner e il caso Perez per il 2025

Perez aveva iniziato la stagione in modo promettente, contribuendo a tre uno-due per Red Bull nelle prime quattro gare. Tuttavia, da allora non è più riuscito a salire sul podio, lottando per tenere il passo contro McLaren, Mercedes e Ferrari. Una situazione non più accettabile che potrebbe spingere il management della compagine anglo-austriaca a valutare un clamoroso cambiamento a fine stagione, nonostante il recente rinnovo per i mondiali 2025 e 2026.

“Abbiamo disperatamente bisogno di risposte,” ha dichiarato a Motorsport.com. “Guardando ai nostri avversari, la Ferrari sarà forte l’anno prossimo con Lewis Hamilton e Charles Leclerc. E McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri, possiede una coppia molto competitiva. Dobbiamo garantire che tra i nostri due piloti non ci sia un divario significativo, perché non possiamo permettercelo”.

Servono risposte alla Red Bull

Le parole di Horner riflettono la crescente preoccupazione per l’equilibrio e la competitività della squadra, soprattutto in vista di una stagione che si prospetta ancora più impegnativa, dato che sul piatto ci sarà lo sviluppo della vettura che dovrà affrontare la rivoluzione tecnica e aerodinamica prevista nel 2026.

