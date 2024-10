Formula 1 | Hill mette in guardia la Red Bull: “Ad Austin devono invertire la rotta”

Formula 1 Red Bull – Damon Hill ha sottolineato che il Gran Premio degli Stati Uniti sarà cruciale per Red Bull e Max Verstappen, soprattutto se la coppia vorrà assicurarsi entrambi i titoli mondiali. La stagione 2024 è stata più complessa del previsto per il campione olandese e la sua squadra, con una vittoria che manca dal Gran Premio di Spagna. Una situazione di difficoltà, provocata dalle scarse performance della RB20, che ha portato la Red Bull alle spalle della McLaren nella classifica Costruttori di ben 41 punti.

Hill e i problemi della Red Bull

L’anno era iniziato bene per il team austriaco, con quattro vittorie nelle prime cinque gare, lasciando presagire un’altra stagione dominante. Tuttavia, dopo il trionfo di Lando Norris a Miami, la squadra ha faticato a mantenere il ritmo, conquistando solo tre successi aggiuntivi, l’ultimo dei quali risalente alla gara spagnola. Nonostante le difficoltà, però, l’olandese è rimasto in testa al campionato Piloti con un vantaggio di 52 punti quando mancano ancora sei gare, incluse tre sprint.

Hill ha evidenziato l’importanza di un cambiamento immediato per la scuderia austriaca, già durante il weekend americano: “Sarà molto interessante vedere se Red Bull è riuscita a fermare l’emorragia e a rimettere le cose a posto per il loro pilota, perché ne hanno bisogno. McLaren ha trovato qualcosa. Nonostante i tentativi di limitarli con i cambiamenti regolamentari, in particolare con la questione dell’ala posteriore e il mini DRS, le altre squadre stanno osservando attentamente e si chiedono: ‘Cosa stanno facendo che li rende così efficaci?’ Lando ha vinto a Singapore con 20 secondi di vantaggio, un risultato piuttosto convincente.”

Austin prova fondamentale per il titolo

L’ex campione del mondo ritiene che Red Bull possa esprimersi meglio al Circuit of The Americas, una pista più adatta alla RB20 rispetto ai circuiti cittadini: “È diversa, con carichi maggiori e set-up meno spinti. Ci saranno pressioni diverse sugli pneumatici e vedremo come si comporteranno le auto su questo tracciato.” L’appuntamento in Texas rappresenta dunque un test decisivo per Red Bull, che dovrà dimostrare di poter competere nuovamente ai massimi livelli e recuperare terreno contro una concorrenza sempre più agguerrita.