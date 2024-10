F1 | Alonso e il curioso retroscena su Newey: “Gli ho scritto prima di sapere dei contatti con Stroll”

F1 Newey Alonso – Prima di unirsi ad Aston Martin, Fernando Alonso ha inviato un messaggio ad Adrian Newey, esprimendo il desiderio di collaborare con lui in Aston Martin. “Se mai ti venisse voglia di una nuova sfida, mi piacerebbe lavorare con te un giorno,” ha scritto l’iberico, manifestando apertamente il suo interesse a collaborare con l’ingegnere britannico.

Il celebre progettista, che il mese scorso ha annunciato il suo ingresso in Aston Martin come Managing Partner per la stagione di Formula 1 2025, ha ricevuto una proposta vantaggiosa dal team. Il pilota spagnolo ha rivelato di aver sperato a lungo in questa collaborazione e di aver persino chiesto al proprietario Lawrence Stroll e ad altri membri della squadra se ci fossero stati contatti. “Chiedevo a Lawrence, a Martin Whitmarsh, a varie persone del team se avessimo contattato Adrian. Alla fine, l’ho contattato io stesso… E poi ho scoperto che lui e Lawrence erano già in contatto.”

Alonso e il retroscena su Newey

L’entusiasmo per l’arrivo di questa nuova figura tecnica è palpabile, così come il riconoscimento per il ruolo di Stroll nella trattativa: “Quando ha deciso di unirsi a noi, ero estremamente felice ma anche estremamente orgoglioso che volesse lavorare con noi e che credesse nel nostro progetto. Dimostra anche cosa può fare Lawrence. Solo lui può riuscire in certe imprese. Non ci sono limiti alla sua passione per il motorsport e alla sua visione per Aston Martin Aramco.”

Per l’ex Ferrari, McLaren e Alpine, che non vince un Gran Premio dal 2014, l’arrivo del nuovo partner tecnico rappresenta una nuova speranza per il futuro, in particolare guardando alla stagione 2026. “Adrian arriverà a marzo dell’anno prossimo e dedicherà il suo tempo al progetto 2026, quindi vedremo come mi sentirò alla fine di quella stagione e se potrò continuare… Per me, è un’opportunità incredibile perché guidare una delle vetture di un progettista così è qualcosa di molto speciale,” ha concluso il campione.

L’arrivo di questa figura di spicco all’interno dello staff tecnico potrebbe segnare una svolta per Aston Martin, portando nuove prospettive e tecnologie avanzate che potrebbero ridare slancio alla carriera del pilota e al team, confermando la determinazione di Lawrence Stroll nel trasformare la squadra in una contendente di primo livello in Formula 1.

