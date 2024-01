F1 | Monster Energy lascia Mercedes e firma con McLaren

Il famoso marchio di energy drink, ha concluso la sua collaborazione di 14 anni con il team Mercedes ed ha deciso di firmare un importante accordo di sponsorizzazione con la McLaren che vedrà così apparire il logo Monster Energy sui caschi, sulle tute da gara, sui cappellini e sulle borracce dei piloti Lando Norris e Oscar Piastri a partire dal 2024. Lewis Hamilton gode del suo accordo di partnership personale con Monster Energy, che dovrebbe continuare nonostante il passaggio dell’azienda alla McLaren. Il sette volte campione del mondo infatti, ha lanciato diverse versioni in edizione limitata della bevanda energetica dall’inizio della loro collaborazione.

Rodney Sacks, Presidente e Co-CEO di Monster Energy Company, ha dichiarato: “Monster Energy è orgogliosa di iniziare questo nuovo capitolo del suo viaggio in F1 con McLaren Racing. Monster si concentra sul miglioramento dell’esperienza dei fans e sulla collaborazione con un team di livello mondiale e i suoi piloti d’élite per condividere la nostra passione con il pubblico globale della F1. Stiamo pianificando alcuni programmi davvero entusiasmanti con Lando e Oscar e siamo entusiasti di correre insieme dal 2024”.

Il CEO di McLaren Racing, Zak Brown, ha aggiunto: “Siamo lieti di unire le forze con l’iconico marchio Monster Energy dalla prossima stagione in poi. Monster si concentra sulla celebrazione degli atleti attraverso idee audaci e la creazione di contenuti fantastici, quindi non vediamo l’ora di esplorare idee e trovare nuovi modi per coinvolgere e intrattenere i nostri tifosi”.