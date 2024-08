F1 | GP Olanda, dove ci eravamo lasciati: il racconto dell’ultima edizione vinta da Verstappen

F1 GP Olanda – Il Gran Premio d’Olanda del 2023, disputato sul circuito di Zandvoort, è stato un evento che ha ulteriormente consolidato la posizione di Max Verstappen come uno dei piloti più dominanti della Formula 1 moderna. In un’atmosfera carica di entusiasmo e passione, con migliaia di tifosi olandesi accorsi per sostenere il loro idolo, l’olandese ha dimostrato ancora una volta perché è considerato il pilota da battere.

GP Olanda, dalle Prove alle Qualifiche

Il weekend di gara è iniziato nel migliore dei modi per il talento di Hasselt, che ha dominato le sessioni di prove libere, dimostrando fin da subito di avere una vettura ben bilanciata e in sintonia con il tracciato di Zandvoort. La Red Bull, come spesso accadeva durante la stagione 2023, si è dimostrata una macchina impeccabile sia in termini di velocità che di affidabilità. Le qualifiche del sabato sono state altrettanto entusiasmanti, con Verstappen che ha ottenuto la pole position con un tempo impressionante, distaccando i suoi principali rivali. Il pubblico, già in visibilio, si preparava per una domenica che prometteva grandi emozioni.

Verstappen lascia le briciole agli avversari

La gara del 27 agosto 2023 è stata caratterizzata da condizioni meteo variabili, che hanno reso il Gran Premio ancora più imprevedibile. Al via, Verstappen è scattato bene dalla pole, mantenendo la prima posizione nonostante la pressione iniziale esercitata dai suoi avversari. Tuttavia, la pioggia ha iniziato a cadere nel corso dei primi giri, costringendo i team a una serie di pit stop strategici per montare gomme intermedie.

Il tre volte iridato ha gestito con maestria le insidie del tracciato bagnato, dimostrando un controllo notevole della vettura anche nelle condizioni più difficili. Mentre alcuni piloti lottavano per mantenere la macchina in pista, il campione olandese ha saputo gestire il degrado delle gomme e le traiettorie insidiose, aumentando progressivamente il suo vantaggio sugli inseguitori. La gara è stata interrotta da una bandiera rossa a causa delle condizioni meteo difficili, con forti piogge che hanno reso impraticabile il circuito. Dopo una lunga attesa, la gara è ripresa, ma Verstappen ha mantenuto il suo sangue freddo, riprendendo da dove aveva lasciato e controllando la corsa fino alla bandiera a scacchi.

Un trionfo davanti al pubblico di casa

Il Gran Premio d’Olanda del 2023 è stato un trionfo personale per Max Verstappen, che ha vinto la gara davanti al suo pubblico di casa per il terzo anno consecutivo. La vittoria a Zandvoort ha avuto un significato speciale non solo per il pilota, ma anche per i suoi tifosi, che hanno celebrato con una festa degna di un re. Le tribune colorate di arancione, i cori e le ovazioni hanno reso l’atmosfera memorabile, confermando il legame unico tra Verstappen e i suoi fan. Questo successo ha ulteriormente rafforzato la sua leadership nel campionato del mondo, avvicinandolo sempre di più alla conquista del suo terzo titolo consecutivo. Con questa vittoria, Verstappen ha eguagliato il record di nove vittorie consecutive in una stagione, entrando ancora di più nella storia della Formula 1.

Mentre Verstappen dominava, la lotta per le posizioni di rincalzo è stata altrettanto avvincente. Fernando Alonso, al volante dell’Aston Martin, ha conquistato un secondo posto di grande rilievo, dimostrando ancora una volta la sua classe e la competitività della sua vettura. Alonso ha saputo sfruttare le condizioni difficili per portare a casa un risultato di prestigio. Il terzo gradino del podio è andato a Pierre Gasly, autore di una gara intelligente e aggressiva, che gli ha permesso di ottenere il suo miglior risultato stagionale con la Alpine.

Gasly ha approfittato di una penalità inflitta a Sergio Pérez, che ha tagliato il traguardo in terza posizione ma è stato retrocesso al quarto posto per aver superato il limite di velocità in pit lane. La performance di Max Verstappen, unita alle difficili condizioni meteo e alla lotta serrata per il podio, ha regalato agli appassionati uno spettacolo di grande intensità. Con la vittoria a Zandvoort, Max ha ulteriormente consolidato il suo status di superstar globale, continuando a scrivere nuove pagine nella storia della Formula 1.