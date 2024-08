F1 | Jo Ramirez: “Perez si lamenta sempre, ma dovrebbe riconoscere di non essere a livello di Verstappen”

Quella di Sergio Perez in Red Bull sembrava oramai un’esperienza chiusa con la gara di Spa, vedendo l’andamento disastroso mostrato dal messicano nelle gare estive successive all’annuncio del rinnovo, ed invece la squadra di Milton Keynes ha deciso di varare la via della continuità confermando Checo al fianco di Max Verstappen almeno fino alla conclusione della stagione.

Discutendo delle prestazioni del connazionale, l’ex storico coordinatore della McLaren Jo Ramirez ha sottolineato come l’alfiere della Red Bull debba essere sincero con se stesso ammettendo di non essere al livello di Verstappen senza farsi scudo con altre situazioni riguardanti le difficoltà alla guida della RB20.

“Per Checo è molto difficile – ha dichiarato Ramirez, intervistato dal Mundio Deportivo – Non è un cattivo pilota, ma gli dico che deve sempre dire che la macchina è perfetta, perché si lamenta sempre della vettura, della temperatura, delle ruote… si lamenta sempre di qualcosa invece di dire: ‘Guarda, Verstappen è un fenomeno e non riesco ad avvicinarmi a lui'”.

Ramirez, continuando a parlare di Perez, ha aggiunto: “Non bisogna aver paura di dirlo perché penso che ci siano pochissimi piloti al livello di Verstappen. O forse non ci sono. Può cambiare la sua guida, ma non raggiungerà mai Verstappen. Ma devi dire: ‘Ok, sono qui e sto facendo del mio meglio e sono arrivato secondo in campionato'”.