F1 GP Monza | Red Bull, Verstappen: “Spero di poter lottare per la vittoria”
"Le McLaren restano imbattibili in gara, ma voglio provarci" aggiunge l'olandese che conquista la pole col giro più veloce della storia della F1
Monza – Quando la McLaren abbassa la guardia e più piloti sono lì a contendersi il vertice, alla fine a spuntarla è sempre lui: Max Verstappen conquista la quarantacinquesima pole position in carriera a Monza, con quello che è il giro più veloce della storia della Formula 1.
Con una media di 264,682 km/h, Verstappen sbaraglia la concorrenza di McLaren e Ferrari nel tempio della velocità. Il weekend dell’olandese è cominciato col piede giusto, ma diciamolo, a metterci del loro ci pensano anche i meccanici del team austriaco: alla vigilia delle FP3 i ragazzi del box hanno letteralmente limato il flex dell’ala posteriore della RB21 del campione del mondo, in modo da diminuire il carico aerodinamico e rendere la vettura più performante su una pista a basso carico come quella dell’Autodromo Nazionale. Una trovata che ha permesso a Verstappen di entrare nuovamente nella stoia e di tornare al centro della competizione. Tenere quella prima posizione, in gara, non sarà facile, ma se c’è qualcuno che può tentare quello è proprio Verstappen.
Verstappen: “Batterli sarà difficile, ma spero di poter lottare”
“Le McLaren restano imbattibili in gara. Speriamo di poter essere davanti anche in gara. È stato un buon weekend per noi fino ad ora. La vettura è sembrata pronta fin dall’inizio, migliorando ad ogni sessione, era ciò che volevamo. Spero che anche domani sia sufficiente, ma di solito in gara le McLaren hanno una marcia in più e so che sarà dura batterli, ma spero di poter lottare. È l’unica speranza che ho” ha dichiarato Verstappen dopo aver conquistato la pole.
“L’anno scorso è stato un disastro, un incubo per noi, ma abbiamo imparato tanto da quella gara, abbiamo lavorato parecchio sulla vettura e sapevo che non sarebbe andata così male. Però comunque alla vigilia del weekend avevamo dei dubbi: è andata bene e abbiamo continuato a crescere e tutto è andato bene”.
