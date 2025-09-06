F1 GP Monza | Red Bull, Verstappen: “Spero di poter lottare per la vittoria”

Monza – Quando la McLaren abbassa la guardia e più piloti sono lì a contendersi il vertice, alla fine a spuntarla è sempre lui: Max Verstappen conquista la quarantacinquesima pole position in carriera a Monza, con quello che è il giro più veloce della storia della Formula 1.

Con una media di 264,682 km/h, Verstappen sbaraglia la concorrenza di McLaren e Ferrari nel tempio della velocità. Il weekend dell’olandese è cominciato col piede giusto, ma diciamolo, a metterci del loro ci pensano anche i meccanici del team austriaco: alla vigilia delle FP3 i ragazzi del box hanno letteralmente limato il flex dell’ala posteriore della RB21 del campione del mondo, in modo da diminuire il carico aerodinamico e rendere la vettura più performante su una pista a basso carico come quella dell’Autodromo Nazionale. Una trovata che ha permesso a Verstappen di entrare nuovamente nella stoia e di tornare al centro della competizione. Tenere quella prima posizione, in gara, non sarà facile, ma se c’è qualcuno che può tentare quello è proprio Verstappen.

Verstappen: “Batterli sarà difficile, ma spero di poter lottare”

“Le McLaren restano imbattibili in gara. Speriamo di poter essere davanti anche in gara. È stato un buon weekend per noi fino ad ora. La vettura è sembrata pronta fin dall’inizio, migliorando ad ogni sessione, era ciò che volevamo. Spero che anche domani sia sufficiente, ma di solito in gara le McLaren hanno una marcia in più e so che sarà dura batterli, ma spero di poter lottare. È l’unica speranza che ho” ha dichiarato Verstappen dopo aver conquistato la pole.

“L’anno scorso è stato un disastro, un incubo per noi, ma abbiamo imparato tanto da quella gara, abbiamo lavorato parecchio sulla vettura e sapevo che non sarebbe andata così male. Però comunque alla vigilia del weekend avevamo dei dubbi: è andata bene e abbiamo continuato a crescere e tutto è andato bene”.