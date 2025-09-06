F1 GP Monza | Ferrari, Hamilton: “Cercherò di rimontare, ma superare le Mercedes sarà difficile”

Formula 1Ferrari

"Io spero sempre in qualcosa di meglio", ha detto Lewis, quinto oggi ma decimo in griglia di partenza

di Peppe Marino6 Settembre, 2025
Lewis Hamilton ha chiuso al quinto posto nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia. Il pilota della Ferrari partirà però dalla decima posizione per via della penalità presa a Zandvoort, e questo lo chiamerà all’ennesimo tentativo rimonta di questa stagione difficile. L’approccio al weekend è stato comunque positivo da parte del sette volte campione, spesso vicino a Leclerc nei tempi, come accaduto anche oggi. Dalla pausa estiva evidentemente qualcosa è successo, ma servirà la migliore versione di Hamilton per recuperare quante più posizioni possibili domani.

“Io spero sempre in qualcosa di meglio – ha detto Lewis. Sapevamo di avere un buon ritmo, ma da quarto, quinto o sesto posto, non di più. Purtroppo questa era la situazione e oggi abbiamo fatto il massimo possibile. Cercherò di risalire nelle prime cinque posizioni partendo decimo, anche se sarà difficile perché le altre macchine sono molto veloci. In particolare le Mercedes sono forti, quindi superarle sarà sicuramente complicato”.

GP Italia

Venerdi 5 settembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 6 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 7 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
5.793 Km | 53 giri

