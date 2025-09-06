F1 GP Monza | Russell: “Volevo le medie in Q3, c’è stato un errore con la squadra”

È sembrato parecchio infastidito George Russell al termine delle qualifiche di Monza. Il pilota della Mercedes ha chiuso in sesta posizione, ma in virtù della penalità inflitta a Hamilton dai commissari di Zandvoort, domani partirà dal quinto posto. C’è del rammarico nell’inglese per come si è svolta la Q3: a quanto pare aveva chiesto alla squadra di montargli le gomme medie per la fase decisiva del sabato, una mescola che gli aveva permesso di chiudere il Q1 davanti a tutti, ma evidentemente non si è ben inteso con il box.

“Non credo che non mi abbiano seguito, ma c’è stato un errore di comunicazione – ha ammesso Russell. Ero convinto che le medie fossero migliori: in Q1 ero il più veloce e mi sentivo meglio in macchina, mentre dopo il Q2 avevo detto che le soft non mi piacevano allo stesso modo. Dobbiamo capire perché, chissà cosa sarebbe successo. Credo che sarà una gara difficile perché Charles e le Ferrari sono molto veloci in rettilineo, quindi sarebbe importante passarlo già al primo giro. Realisticamente possiamo puntare al podio solo se dovesse accadere qualcosa, come la scorsa settimana, perché le McLaren e Max restano sempre molto forti”.