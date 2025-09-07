F1 GP Monza | Ferrari, Hamilton: “Contento dei progressi degli ultimi due weekend”

La prima Monza di Lewis Hamilton si è chiusa in sesta posizione. Il sette volte campione del mondo, partito decimo per via della penalità in griglia, è riuscito parzialmente a rimontare, ma la sua Ferrari SF-25 non ne aveva sicuramente di più. Il britannico ammette come il lavoro degli ultimi due weekend siano stati comunque positivi, certamente in crescita rispetto all’inizio di questa avventura, non certo entusiasmante come ci si aspettava, specialmente per una vettura ben lontana dalle promesse e ambizioni di piloti e tifosi.

“Sono molto contento dei progressi che stiamo facendo – ammette Lewis. Siamo reduci da due weekend forti in termini di prestazione complessiva. Capisco sempre di più questa vettura e, non so se sarò mai al 100% a mio agio, però spero che la macchina dell’anno prossimo mi permetta di contribuire di più, a cominciare dall’inizio del weekend. Se non fosse stato per quella penalità, penso che oggi avrei potuto fare molto di più, però sono sicuro che avremo altre occasioni”.

“È stata una settimana divertente, credo che l’energia da parte dei tifosi sia stata elettrizzante: lo avevo già visto in passato, ma non ero io a riceverla, quindi è tutta un’altra storia guidare qui per la Ferrari e viverlo in prima persona. Terrò tutto questo nel cuore per sempre, ne sono molto grato, ci hanno spinto per tutto il weekend”.