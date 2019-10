F1 | GP Messico: trionfo di Hamilton, Vettel e Bottas sul podio

Si è concluso da poco il Gran Premio del Messico che ha visto il trionfo di Lewis Hamilton grazie ad una strategia perfetta della Mercedes. Completano il podio Sebastian Vettel e Valtteri Bottas, mentre Charles Leclerc, complice una sbagliata strategia della gomma che gli ha fatto perdere tempo, ha dovuto accontentarsi della quarta posizione.

A seguire in quinta e sesta posizione le Red Bull di Alex Albon e Max Verstappen. L’olandese è stato protagonista di un contatto ad inizio gara con Lewis Hamilton e successivamente, è stato costretto ad un rientro anticipato al pit-stop per un contatto con Bottas che gli ha causato una foratura.

Ottima gara di Sergio Perez che davanti al suo pubblico ha concluso in settima posizione davanti a Daniel Ricciardo. Buona prestazione anche per le Toro Rosso che chiudono la top 10 con Kvyat e Gasly.

Aggiornamento: Kvyat ha ricevuto una penalità di 10 secondi per il contatto su Hulkenberg a fine gara.

Rivediamo nel nostro recap i momenti più importanti di questa bellissima gara!

Cronaca – Cielo parzialmente nuvoloso a Città del Messico con 39° sull’asfalto e 22 nell’aria.

Parte molto bene Leclerc, mentre Vettel si difende dall’attacco di Lewis Hamilton (non verranno presi provvedimenti). C’è un contatto tra Verstappen e Hamilton alla curva 2! VSC in pista. Al quarto giro, Hamilton sorpassa Sainz alla curva 1, Verstappen supera Bottas con un sorpasso incredibile! Il finlandese però si riprende la posizione con prepotenza! Foratura per Verstappen alla posteriore destra, necessario il pit-stop.

Pasticcio della McLaren al pit-stop di Norris, gomma non fissata bene e il britannico si trova costretto a rimontare. Al 16esimo passaggio, Leclerc fa il suo pit-stop e Vettel diventa il leader della gara. Nel 24esimo Hamilton fa il pit-stop con gomma hard e continuerà a lamentarsi con il team poiché secondo lui si sono fermati troppo presto.

Al 31esimo giro, Verstappen riesce a portarsi in decima posizione dopo aver superato Sainz. Al 37esimo passaggio, pit-stop di Bottas con gomma bianca, rientra quinto. Ferrari chiama Vettel al box che entra nel giro successivo con gomma bianca. Leclerc al comando della gara ma dopo pochi giri dovrà rientrare causa degrado, problemi al pit-stop che gli costeranno tre secondi.

Dopo 50 giri, l’unico pilota a non essersi ancora fermato è Ricciardo! Lo farà nel giro successivo e rientra in ottava posizione. Ritiro di Norris, gara sfortunata per la scuderia britannica considerata la 14 esima posizione di Sainz.

Nel 52esimo giro, Bottas è vicino a Vettel e Ferrari comunica di risparmiare il carburante. Ma Leclerc fa suo il giro veloce nel 54esimo passaggio in 1:19.232.

Giro 59, Leclerc si avvicina a Bottas ma va lungo alla curva 4. Nel passaggio successivo, Ritiro per Raikkonen, Ricciardo vicino a Perez per la settima posizione, tenta il sorpasso alla curva 1 ma va lungo.

Arriviamo a 5 giri dal traguardo, Ferrari continua a motivare Vettel, il distacco è 2,1. Ricciardo è tornato all’inseguimento di Perez. Ultimo giro! Vettel si porta a 1,7 su Hamilton che non vuole essere disturbato dal team. Lewis Hamilton arriva sul traguardo e vince il Gran Premio del Messico! Secondo Vettel davanti a Bottas, quarto Leclerc. Contatto tra Kvyat e Hulkenberg.

GP Messico 2019: i risultati della gara

Pos. N. Pilota Team Tempo

1 44 L. Hamilton Mercedes 1:36’48″904

2 5 S. Vettel Ferrari + 1″766

3 77 V. Bottas Mercedes + 3″553

4 16 C. Leclerc Ferrari + 6″368

5 23 A. Albon Red Bull + 21″399

6 33 M. Verstappen Red Bull + 68″807

7 11 S. Perez Racing Point + 73″819

8 3 D. Ricciardo Renault + 74″924

9 26 D. Kvyat Toro Rosso + 1 giro

10 10 P. Gasly Toro Rosso + 1 giro

11 27 N. Hulkenberg Renault + 1 giro

12 18 L. Stroll Racing Point + 1 giro

13 55 C. Sainz McLaren + 1 giro

14 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo + 1 giro

15 20 K. Magnussen Haas + 2 giri

16 63 G. Russell Williams + 2 giri

17 8 R. Grosjean Haas + 2 giri

18 88 R. Kubica Williams + 2 giri

19 7 K. Raikkonen Alfa Romeo Retirado

20 4 L. Norris McLaren Retirado