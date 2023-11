F1 | GP Las Vegas, la festa sul podio di Verstappen, Leclerc e Perez [VIDEO]

Formula 1 GP Las Vegas – Vi riportiamo la festa sul podio dell’ultimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine dei 50 giri sul tracciato che si snoda attorno alla “Strip” più famosa al mondo, Max Verstappen è riuscito a conquistare il 18° primato della carriera, agguantando inoltre Sebastian Vettel nella classifica dei piloti più vittoriosi nella storia della F1 (53 affermazioni per entrambi). Un risultato costruito giro dopo giro, nonostante cinque secondi di penalità per una manovra al via su Charles Leclerc, che ha confermato la forza del binomio composto con la Red Bull.

Sul secondo gradino del podio ha trovato posto il monegasco della Ferrari, bravo a beffare sul finale Sergio Perez. Quest’ultimo si è lasciato alle spalle Esteban Ocon, Lance Stroll e Carlos Sainz, mai realmente in lotta per le posizioni di vertice della graduatoria. Completano la classifica dei primi dieci Lewis Hamilton, George Russell (quarto sul traguardo ma penalizzato di cinque secondi sul tempo totale della corsa per un contatto con Verstappen), Fernando Alonso ed Oscar Piastri. Appuntamento tra una settimana a Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi, gran finale di questo mondiale 2023 di Formula 1.