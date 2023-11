F1 | AlphaTauri, gara da dimenticare per Ricciardo e Tsunoda

Quello di Las Vegas sembrava essere un finale preannunciato per la AlphaTauri, che comunque non si è persa d’animo ed ha tentato il tutto e per tutto. Daniel Ricciardo ha concluso la gara fuori dalla zona punti, in quattordicesima posizione. La vettura dell’australiano ha sofferto massicciamente il graining e, una volta montate le hard, è riuscito a recuperare posizione, ma non abbastanza.

“Ero ottimista per la gara. Sapevamo che oggi avremmo faticato al via e alle ripartenze, perché questo fine settimana ci è mancato qualcosa per quanto riguarda gli pneumatici e il loro funzionamento su questo asfalto scivoloso con basse temperature. Pensavamo di riuscire a far funzionare le gomme dopo un paio di giri e di rientrare nel gruppo, ma non ci siamo riusciti. Non è una scusa, è un aspetto in cui abbiamo avuto delle mancanze questo weekend e che esamineremo nell’analisi post-gara – ammette Daniel – alcune vetture hanno perso ritmo alla fine della gara e avevamo un po’ più di passo rispetto a loro, ma non eravamo comunque tra i primi dieci. La prossima settimana saremo nuovamente in pista su un circuito da medico carico, dunque sono ottimista. I prossimi due giorni saranno utili per riposare e recuperare”.

Strategia aggressiva per Yuki Tsunoda. Il giapponese, ultimo in griglia, ha tentato l’azzardo montando mescola soft al via: il rischio sembra pagare nel primo giro, ma presto anche le sue gomme degradano e il team è costretto a correre ai ripari. Alla fine, Yuki è costretto al ritiro a causa di un sospetto problema alla power unit.

“Abbiamo diversificato l’assetto tra le nostre auto e abbiamo osato un po’ di più con la mia, ma comunque non è andata bene. Ho fatto una partenza pulita e sono contento di essermi tenuto fuori dai guai; questo mi ha permesso di guadagnare parecchie posizioni, purtroppo però non avevamo il passo per chiudere nella Top 10. Siamo contenti di aver sfidato noi stessi perché sapevamo che avremmo faticato, così abbiamo dovuto fare i conti con la nostra auto. Il lavoro di oggi non ha pagato, ma alla fine non importa perché abbiamo dovuto ritirare la macchina. In vista di Abu Dhabi, miriamo a fare punti. Può succedere di tutto, noi faremo del nostro meglio”.